Es war eine Frage der Zeit, konkret liegt knapp ein Jahr zwischen der Markteinführung des neuen BMW X5 und der des BMW X6 im November 2019. Die dritte Generation des Schwestermodells mit Coupédach ist in der Länge auf 4,94 und in der Breite auf 2,0 Meter gewachsen. Zudem hat sich der Radstand auf 2,98 Meter verlängert, in der Höhe ging es hingegen um einige Millimeter abwärts. Entsprechend wirkt die Neuauflage im Vergleich zum Vorgänger dynamisch gestreckter.