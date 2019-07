Blitzschlag in Rollsdorf

Die Gewitter konzentrierten sich gestern vorrangig auf den Südosten, in Vasoldsberg, Fernitz, St. Nikolai ob Draßling, Wolfsberg im Schwarzautal, Vogau und Rollsdorf (ein Blitz schlug in ein Wirtschaftsgebäude ein) wurden Einsätze der Feuerwehr vermeldet. In Sachendorf (Bezirk Murtal) rutschte ein Lkw von der nassen Straße und landete in einem Brückengeländer.