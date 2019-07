Standing ovations gab es auch für das Domkapitel, das mit Guggenberger in der ersten Reihe den Worten lauschte. „Ihr habt den Scherbenhaufen in beeindruckender Weise aufgearbeitet“, so Gerda Schaffelhofer, Präsidentin der Katholischen Aktion. Und in Richtung Wien: „Herr Kardinal, Sie haben die Macht einen unliebsamen Administrator absetzen zu lassen, aber Sie haben nicht die Macht, uns Gläubige zum Schweigen zu bringen.“