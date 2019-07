Um exakt 20.03 Uhr stand er - wie immer in einem schillernden Outfit - auf der riesigen Bühne, startete den Abend mit „Bennie and the Jets“ und zündete ein grandioses Hitfeuerwerk. Die Grazer Fans begrüßte er nach zwei Nummern. „Wir hoffen, es gefällt euch, was ihr zu sehen und hören bekommt“, rief der Sir in die jubelnde Menge. Eine ausführliche Kritik lesen Sie übrigens am Freitag im Kulturteil der „Steirerkrone“.