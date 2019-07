Im Krankenhaus operiert

Wie die Polizei Donnerstagfrüh mitteilte, sei der 55-jährige Verdächtige nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert, von dort in die Klinik Innsbruck überstellt und operiert worden. Lebensgefahr bestünde laut Einschätzung der Ärzte nicht. Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten Österreicher. „Wir gehen derzeit davon aus, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit der Anrufer der Bombendrohung war“, so Pupp. Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. In dem Lokal wurde keine Bombe gefunden.