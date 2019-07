Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sind am Mittwoch bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Die Österreicherinnen mussten sich dem brasilianischen Top-Team Barbara Seixas de Freitas/Fernanda Alves mit 0:2 (-16,-16) geschlagen geben und wurden damit 17. Barbara/Fernanda hatten ihre drei Gruppenspiele am Rothenbaum überlegen gewonnen und keinen Satz abgegeben, für die ÖVV-Damen war es die erwartet schwierige Partie.