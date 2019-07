Ein schrecklicher Anblick bot sich am Mittwochnachmittag den Einsatzkräften in Neudorf ob Wildon in der Steiermark: Bei einem Bahnübergang rammte ein Güterzug den Pkw eines 32-Jährigen. Er und seine junge Ehefrau (29) starben - das Paar hinterlässt ein Kind. Tragisch: Nur wenige Stunden vor dem Unglück kündigte die Frau auf Facebook einen Umzug mit ihrer Firma ins Ausland an.