Ein furchtbarer Unfall hat sich am Mittwoch vor einem Haus in der Innviertler Gemeinde Pischelsdorf zugetragen. Ein 19 Monate altes Mädchen dürfte unbemerkt hinter das Auto eines Postzustellers gegangen sein. Als dieser rückwärts fuhr, wurde das Kind überrollt. Die Ärzte konnten der Kleinen nicht mehr helfen, sie starb noch am Unfallort.