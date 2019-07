Preiner hatte in Ratingen mit 6591 Punkten (sechs persönliche Bestleistungen in den sieben Disziplinen) Ivona Dadic, zuvor seit ihrem vierten Platz bei der EM in Berlin mit 6552 Punkten Rekordlerin, an der Spitze in Österreich abgelöst. Dadic selbst hatte in Deutschland bei ihrem Saisonauftakt mit 6461 ebenfalls einen starken Wettkampf geliefert und auf Anhieb das Olympia-Limit für Tokio 2020 geschafft. So blieb sie mit 1267 Punkten weiterhin Siebente.