Nicht viel Regen in Sicht

Viel Regen ist auch in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Am Freitag wird es laut Zamg-Meteorologe Christian Pehsl bis zu 30 Grad haben, am Samstag sogar bis zu 33 Grad, dann steigt auch wieder die Gewittergefahr. Am Sonntag wird es unbeständiger, bis zum Nachmittag kann es auch in der Südsteiermark regnen und gewittrige Schauer geben. Die nächste Woche bringt aus derzeitiger Sicht kühlere Nächte und angenehm-warme Tage mit bis zu 25 Grad.