Diese Woche haben die Salzburger einen bitteren Vorgeschmack auf die extremen Auswirkungen des Klimawandels bekommen: Der vergangene Monat geht mit einem Höchstwert von 37, 4 Grad als heißester Juni in die Messgeschichte ein. Auf die Hitze folgten Unwetter mit Vermurungen in Uttendorf, am Gaisberg brannte nach einem Blitzschlag ein Bauernhof ab.