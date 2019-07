„Voi“ gibt sich bedeckt

Angedacht ist auch die Festlegung einer Frist, in der die Roller entfernt werden müssen. In Wien oder Innsbruck liegt diese zum Beispiel bei vier Stunden. An der Entwicklung der Strategie hat sich auch die Firma „Voi“ äußerst aktiv beteiligt. Zuletzt gab es aber Spekulationen über einen Rückzug aus Linz.