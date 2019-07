Selbst gute Schwimmer sind vor Unglücken nicht gefeit. Ein 13-Jähriger ertrank am 25. Juni im Badeteich Mooslandl. Zwei Wochen zuvor war ebenfalls in der Steiermark in Fernitz ein 15-jähriger Bursche bei einem Tauchgang verschwunden. Ein Zwölfjähriger verletzte sich beim Kopfsprung in den Tiroler Reintaler See an der Wirbelsäule schwer. „Beim Reinköpfeln ist Vorsicht geboten. Gerade in Freigewässern. Zudem werden da alle möglichen Dinge ins Wasser geschmissen, sogar Einkaufswägen“, weiß Pamer.