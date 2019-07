Am Ende stand es 22:18 - mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ, Neos und der Liste SALZ und gegen SPÖ, Grüne und KPÖ beschloss das Stadtparlament am Mittwoch den Bebauungsplan für die Erweiterung der Spedition in der Robinigstraße. Angeheizt wurde die Debatte auch durch eine Parteispende an die ÖVP. Die Nachbarn zeigten sich enttäuscht, aber auch kämpferisch.