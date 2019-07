Mehrmals urgiert

„Dem AMS ist es nicht möglich die Höhe des Arbeitslosengeldes zu berechnen, sofern die Unterlagen aus EU-Staaten über die Verdienstzeiten und -höhe nicht vorliegen“, bedauert Josef Silberberger, stellvertretender Leiter des Service für Arbeitskräfte im AMS Tirol. „Wir haben das erforderliche U1-Formular am 25. April angefordert. Am 25. Mai wurde urgiert, seit 11. Juni ist zusätzlich SOLVIT – ein Dienst der nationalen Behörden in allen EU-Ländern – eingeschaltet.“