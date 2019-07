Der Welser (28) fuhr am Mittwoch in Begleitung seines Sohnes von Linz nach Wels. Um 9.20 Uhr kam der Zug in der Messestadt an, der Vierjährige stieg aus, doch noch bevor ihm der Vater folgen konnten, schloss die Tür und der Zug fuhr an. Der Vater reagierte vorerst ganz vernünftig, setzte einen Notruf ab und verständigte den Zugbegleiter. Er wollte, dass der Zug angehalten wird. Das war jedoch nicht mehr möglich, da die Bahn den Bahnhofsbereich in Wels bereits verlassen hatte.