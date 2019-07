Diese Balkon-Deko ist aktuell total im Trend

# „Blühende Zäune“

Gerade am Balkon herrscht oft Platzmangel - dennoch möchte man nicht auf Blumen und Grünpflanzen verzichten! Unser Tipp: „Blühende Zäune“, also Pflanzen direkt am Balkongitter platzieren. Am besten Kletterpflanzen oder Rankgewächse, die sich dann ihren eigenen Weg schlängeln. Auch Blumenampeln sind platzsparend und ein echter Hingucker.