Kommentar von Kurt Seinitz: Armutszeugnis der EU

Man kann es so sehen: Ein großer Erfolg für die Frauen in der Politik; erste Frau an der Spitze der EU. Man kann es aber auch so sehen: Niemand hat Ursula von der Leyen in dieses Amt gewählt. Sie ist das Ergebnis einer zweitägigen Hinterzimmermauschelei der EU-Regierungschefs. Sie ist der kleinste gemeinsame Nenner.