Mit Handshake und Umarmung

Aufsichtsratschef Joachim Leppenau lobte Eder, der weiter mit den Tränen kämpfte, für seine Loyalität: „Sie sind ein normaler, bescheidener Mensch geblieben.“ Mit einem Handshake und einer Umarmung übergab Eder, um dessen geplanten Wechsel in den Aufsichtsrat es später Wirbel gab, an Eibensteiner: „Ich weiß unsere Voestalpine in besten Händen.“