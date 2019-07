Die Bürgerinitiative “Rettet den Pichlinger See„ reagierte erfreut und zollte dem LASK sowie der Politik “ausdrücklich Respekt„: “Wir sind unserem Ziel, das Naherholungsgebiet Pichlinger See zu schützen, einen sehr großen Schritt nähergekommen. Wir gehen davon aus, dass dieses ‘Autostadion am See‘ damit endgültig vom Tisch ist„, hieß es in einer Presseaussendung. In Sachen Volksbefragung sei es aber noch “nicht Zeit etwas abzubrechen„, denn der Schutz des Grünzugs rund um den Pichlinger See müsse “ein für alle Mal respektiert werden".