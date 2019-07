„Im Schnitt werden in der Urlaubszeit zehn bis 15 Tiere mehr pro Art abgegeben“, schildert Kristin Müller, Geschäftsführerin des Tierheims Mentlberg in Innsbruck. „Am häufigsten landen Katzen bei uns“, sagt Müller. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Haustiere werden seltener ausgesetzt. „Die Arche (Station, bei der Tiere anonym abgegeben werden können, Anm.) wird viel genützt – aber natürlich lieber so, als am Straßenrand“, betont Müller.