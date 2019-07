„Im Sommer bin ich bis zu viermal pro Woche mit Gästen am Berg“, verrät Bergführer Michael Amraser, der dieses Mal Julia hinauf auf den Gipfel führt. Der 34-Jährige Kalser ist seit sechs Jahren Obmann der Kalser Bergführer und aktuell kräftig mit den Vorbereitungen für das 150-Jahr-Jubiläum vom 19. bis 20. Juli in Kals am Großglockner in Osttirol beschäftigt. Mit Julia geht es über den Osttiroler Normalweg, also übers Ködnitzkees vorbei an der Erzherzog Johann Hütte (3454 m), durchs Eisleitl und über den Kleinglockner auf den Gipfel. Oben lächelt Julia glücklich, denn Glocknerführer Michael hat wieder einmal jemanden einen unvergesslichen Bergtraum erfüllt.