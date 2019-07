Unbemerkt und vor allem ungewollt setzte das Handy eines Grazers (48) am Mittwoch einen Notruf ab. „Ich brauche Hilfe!“ hieß es in der Nachricht an seine Frau. Anbei waren die Koordinaten des Mannes, der in der Gemeinde Sittersdorf zu einer Wanderung über die Grafensteiner Alm auf den Hochobir aufgebrochen war.