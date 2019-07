Das haben Wahlkampf-Zeiten so an sich: Plötzlich geht es mit populären Beschlüssen in den politischen Gremien ganz schnell. So auch im Nationalrat, wo das Verbot des Pflanzengifts Glyphosat jetzt ebenso abgesegnet wurde wie eine Regelung für Freiwillige bei Katastropheneinsätzen. Das ruft Lob und Tadel hervor.