Der Unfall spielte sich am Vormittag in der Dörfelstraße ab. Zunächst hielt der Lenker des Klein-Lkw an einer Bushaltestelle, um die Ladetätigkeiten durchzuführen. Als jedoch ein Bus nahte, musste sich der Lenker eine neue Halteposition für sein Gefährt suchen und fuhr aus der Haltestelle.