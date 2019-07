Zu einem schweren Zugunglück ist es am Mittwochnachmittag in Neudorf ob Wildon in der Steiermark gekommen: Auf einem mit Lichtsignalen geregelten Bahnübergang sind ein Güterzug und ein Auto zusammengestoßen. Der Wagen wurde rund 100 Meter weit mitgeschleift. Laut Polizei kamen zwei Menschen ums Leben.