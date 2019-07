„Soldaten des Kalifats, verbrennt die Bauernhöfe der Abtrünnigen“, hieß es in einem Aufruf der Terrormiliz Islamischer Staat in seiner Wochenschrift „Al-Naba“ Ende Mai. Hunderttausende Hektar Land, bepflanzt mit Weizen und Gerste, lägen im Irak und Syrien bereit, um abgebrannt zu werden. Tatsächlich sind seit dem Frühjahr tonnenweise Getreide vernichtet und Hunderte Familien in die Flucht getrieben worden. Die Flammen stellen Beobachter vor ein Rätsel. Wollen verbleibende Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat, die in den beiden Staaten ihr sogenanntes Kalifat errichtet hatte und mittlerweile als besiegt gilt, aus Rache die Existenzgrundlage der Menschen niederbrennen? Oder treiben hier andere Gruppen ihr Unwesen?