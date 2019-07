Kurios: Behrami kehrt in eine Liga zurück, in welcher er noch nie eine Minute gespielt hatte. Denn als er vor 16 Jahren von Lugano zu Serie-B-Klub Genoa wechselte, war das Team aus dem italienischen Teil der Schweiz lediglich in der zweiten Liga. Da ging mit 18 seine Karriere los: Er spielte für Genoa, Verona, Lazio, West Ham, Fiorentina, Napoli, HSV und Watford. Zuletzt war „der Krieger“ aus dem Kosovo (geboren in Kosovska Mitrovica) Kapitän von Udinese.