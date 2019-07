Mit ihrem weißen Hemdblusenkleid sorgte Herzogin Kate vor Kurzem in Wimbledon für Aufsehen. Der Look passte nicht nur perfekt an den Centre Court, sondern stand der 37-Jährigen ausgesprochen gut. Doch wie kombiniert man die trendigen Hemdblusenkleider am besten, damit man auch ohne einem Stylisten so einen tollen Auftritt hinlegt wie die Gattin von Prinz William? Wir haben die Tipps!