Den vielen Kindern und Jugendlichen macht es in Techuana, dem Landeslagerplatz der Kärntner Pfadfinder bei Rosegg, das es bereits seit mehr als 50 Jahren gibt, sichtlich viel Spaß. Es werden Lagerfeuer entzündet, Spuren gelesen, Erste Hilfe gelehrt, geschnitzt sowie das bewusste Leben in der Natur und in der Gemeinschaft vermittelt. Meixner: „Jüngere lernen dabei von den Älteren.“ Geschlafen wird in Zelten, und die einzelnen Gruppen müssen sich selbst versorgen, selbst einkaufen und selbst kochen. Mitmachen kann bei den Pfadfindern jeder. Allzeitbereit.