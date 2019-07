Es geht nicht um fragwürdige Schönheitsideale. Auch nicht darum, Frauen sogar in Intimregionen einem Jugendkult zu unterwerfen oder ein unnatürliches Verhältnis zum eigenen Körper zu unterstützen. Zieht eine Frau eine Schamlippenverkleinerung in Betracht, hat sie meist schon einen langen Leidensweg hinter sich. „Tatsächlich benötigen Betroffene Empathie. Keine meiner Patientinnen kam bisher wegen übertriebener, rein ästhetischer Motivationen zur Schamlippenkorrektur“, bestätigt Dr. Daniela Rieder, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie aus Wien. Das bestätigt auch Anna B. Sie hatte große Probleme mit der Asymmetrie ihrer inneren Schamlippen: "Ich bemerkte, dass sie sich in Situationen wie beim Sport, Sex oder Toilettengang als äußerst hinderlich erwiesen, hatte aber weder den Mut, noch eine Idee wo ich Beratung oder Hilfe bekommen könnte. Es wäre mir auch unangenehm gewesen mit meinem Gynäkologen darüber zu reden, da ich die Optik meiner Schamlippen keinesfalls mit einem Mann besprechen wollte."