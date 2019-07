Besonders Stickstoffdioxid und Feinstaubwerte werden in unseren Städten wiederholt überschritten. „Der Einfluss von verschiedenen Luftschadstoffen auf die Schwangerschaftsraten nach künstlicher Befruchtung wurde an 11.000 Patientinnen untersucht. Diese Studie konnte deutlich reduzierte Lebendgeburtenraten bei erhöhten Schwefeldioxid- und Ozonwerten in der Luft nachweisen“, so der Wiener Fortpflanzungsmediziner DDr. Michael Feichtinger.