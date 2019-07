Dass all die einzelnen Schauplätze und handelnden Personen einigermaßen unter einen Hut gebracht werden, liegt nicht nur an der mit viel Liebe fürs Detail ausgelegten Story oder der sich allerlei Vorbilder bedienenden, diese durchaus frech kopierenden Inszenierung, sondern natürlich auch an den Darstellern selbst. Wolfhard, Brown und Co machen ihre Sache als rebellische Kids an der Grenze zum Erwachsenwerden einfach gut und können ihren Figuren mittlerweile aus dem Effeff Leben einhauchen. Aber auch die Erwachsenen, allen voran Harbour und Ryder, stehen dem in nichts nach. Und immerhin scheint die ganze Bande dem neuen, alten Gegner nur gemeinsam etwas entgegensetzen zu können.