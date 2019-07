Probeschnuppern in U1 und U6

Heuer soll es eine etwas dezentere Aktion geben - und die sieht so aus: In vier Zügen werden Parfumnebel über die Fahrgäste gesprüht, die auch für Allergiker leicht verträglich sind. Zwei Duft-Fahrzeuge sind auf der U1, weitere zwei auf der U6 unterwegs. Die Wiener sind nun zum „Probeschnuppern“, wie es die Stadt nennt, eingeladen.