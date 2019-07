Seit dem Jahr 2013 findet das Electric-Love-Festival am Salzburgring statt - von Anfang an stellt das Rote Kreuz Salzburg den Ambulanzdienst und somit die medizinische Versorgung der Festivalbesucherinnen und -besucher sicher. Knapp 180.000 Musikbegeisterte waren im Jahr 2018 am Salzburgring; das Rote Kreuz Salzburg hat mit seinen ehrenamtlichen Helfern rund 7.000 Stunden geleistet. Es standen insgesamt 376 Helfer und 23 Fahrzeuge auf sieben Stationen am Gelände im Einsatz - 1.452 Hilfeleistungen und Versorgungen wurden verbucht.