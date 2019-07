In IT-Sicherheitskreisen sieht man angesichts dieser Möglichkeiten eine neue Form des Cybermobbings entstehen. Wenn jeder mit einem Smartphone und dem Foto einer Person diese auf Knopfdruck in potenziell kompromittierende Clips einbauen kann, senkt das die technologische Hürde, jemanden mit gefälschtem Material zu tyrannisieren. „Das Gesicht und die Mimik eines Menschen in ein Video einzubauen ist keine Frage des technischen Könnens, sondern nur mehr eine Frage des Willens“, sagt dazu Richard Werner vom japanischen IT-Sicherheitsanbieter Trend Micro.