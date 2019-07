Opfer mit Pistole bedroht

Die jungen Frauen verbrachten am 19. Mai also einen feuchtfröhlichen Abend zusammen mit dem 48-Jährigen in dessen Wohnung in Liesing. Nachdem sie zusammen Drogen konsumiert hatten, gaben die Jugendlichen vor, Hunger bekommen zu haben. Sie taten daher so, als würden sie eine Pizza bestellen. Als es dann an der Tür klopfte, öffnete der nichtsahnende 48-Jährige - vor ihm stand jedoch nicht der Pizzabote sondern zwei mit einer Pistole bewaffnete Männer. Die Täter schlugen dem 48-Jährigen zunächst ins Gesicht, bedrohten ihn dann mit der Waffe und forderten ihn dazu auf, den Schlüssel zum Tresor herauszugeben. Der verängstigte Wiener leistete dem Folge, die Täter schnappten sich das Bargeld - vermutlich in Höhe mehrerer Tausend Euro - und ergriffen die Flucht.