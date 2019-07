Wenn der Körper „heiß läuft“, kommt es mitunter zu Sonnenstich und Hitzschlag. Erste Warnsignale dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schlappheit, ein trockener Mund oder Krämpfe in Armen sowie Beinen. Dann rasch reagieren! „Bringen Sie Betroffene in den kühlen Schatten. Setzen Sie die Person hin, sodass Kopf und Oberkörper aufrecht sind. Zu trinken geben. Legen Sie zur Kühlung feuchte Tücher auf Stirn und Oberkörper. Wenn nach kurzer Zeit keine Besserung eintritt, rufen Sie die Rettung unter 144“, so Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes. Damit das gar nicht erst passiert, vermeiden Sie körperliche Anstrengung in der Hitze. Nutzen Sie besser die kühlen Morgen- und Abendstunden, um Sport zu treiben oder Einkäufe zu erledigen. Machen Sie es wie die Spanier, und halten Sie, wenn möglich, Siesta (Mittagsruhe).