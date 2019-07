Am Wochenende steigt in Vallnord (And) die vierte Runde des Mountainbike Downhill-Weltcup. Bereits am Montag reiste Junioren-Weltmeisterin Valentina Höll in den kleinen Bergstaat in den Pyrenäen. Ob die 17-jährige Saalbacherin am Sonntag aber tatsächlich auf die Jagd nach ihrem dritten Saisonsieg gehen kann, ist noch völlig offen.