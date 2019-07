Diesen Spaziergang in einer stillgelegten Asphaltfabrik wird ein 33-jähriger Russe nicht so schnell wieder vergessen. Aus unbekannter Ursache stürzte der 33-Jährige in der südrussischen Stadt Pawlowsk in eine Grube voller Teer und anderer Chemikalien. Zu seinem Glück wurden Passanten auf die lauten Hilfeschreie des Mannes aufmerksam und zogen ihn aus seiner klebrig-schwarzen Falle.