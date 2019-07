Anstoß der Diskussion war das Anlegen des Rettungsschiffs Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa. Mit an Bord: rund 40 Migranten. Es war eine erzwungene Anlandung, die die deutsche Kapitänin Carola Rackete mit der verzweifelten Lage an Bord begründete. Sie wurde direkt vor Ort abgeführt. Am Dienstag die überraschende Wende: Rackete habe laut Richterin in „Erfüllung ihrer Pflicht“ gehandelt, Leben auf See zu retten. Sie ist nun wieder frei. Die Kontroverse ist damit freilich nicht beigelegt. Sie ist auf Hochtouren.