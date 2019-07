Alle zwei Monate verkühlt, regelmäßig Bronchitis, eitrige Nasennebenhöhlenentzündungen, wiederholte Lungenentzündungen - und das zu jeder Jahreszeit. Dazu kommt noch eine HNO-Operation vor einigen Jahren im SMZ-Ost in Wien. Eine Allergie konnte nicht festgestellt werden. Diese Krankheitsgeschichte liest sich wie der Leidensweg eines betagten Menschen - dabei war der Patient zu diesem Zeitpunkt erst 29 Jahre alt! Ein aufmerksamer Lungenfacharzt kam schlussendlich auf die Idee, den jungen Mann an die Immunologische Tagesklinik, ITK, in Wien zu überweisen. In dieser spezialisierten Einrichtung wird ein breites Spektrum an Untersuchungen angeboten, um Defekte bzw. Regulationsstörungen des Immunsystems zu erkennen. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung von Patienten, die meist einen jahrelangen Ärzte- und Diagnosemarathon hinter sich haben.