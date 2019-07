In Salzburg haben zwei gestohlene E-Bikes dank versteckter GPS-Tracker wieder ihren Weg zurück zu ihrem Besitzer gefunden. Die beiden hochpreisigen Fahrräder waren in der Nacht auf Dienstag in Henndorf am Wallersee (Flachgau) aus einem Carport gestohlen worden. Dank der Sender konnte das Opfer eines der Räder auf dem Festgelände des morgen beginnenden Electric Love Festivals am Salzburgring orten.