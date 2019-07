Ketose - was ist das?

Bei einer ketogenen - also kohlenhydratarmen, aber fett- und eiweißreichen - Ernährungsweise tritt der Körper in den Stoffwechselzustand der Ketose ein. Das bedeutet: Glukose, die schnelle Energiequelle, wird in Ermangelung an Kohlenhydraten und vermehrter Fettaufnahme reduziert, wodurch der Körper - auf der Suche nach alternativen Energiequellen - sogenannte Ketone aus den Fettsäuren produziert, die zum Energiestoffwechsel beitragen. Somit wird Fett verbrannt, ohne dass schädliche freie Radikale gebildet werden. Kurz: Bezieht der Körper seine Energie aus Fett (Verstoffwechselung), spricht man von Ketose. Bis sich der Körper in der Ketose befindet, dauert es einige Tage. Hat man diesen Zustand erreicht, steigen Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, der Appetit auf Süßigkeiten schwindet und man fühlt sich energiegeladen.