Nach dem epischen Finale in „Avengers: Endgame“ gönnt uns Marvel jetzt mit „Spider-Man: Far From Home“ (Kinostart: 4. Juli) eine dringend nötige sommerliche Erfrischung, bei der sich Teenagerkomödie - die 90er-Jahre lassen grüßen - und spektakuläre Blockbuster-Comicaction nahezu perfekt die Waage halten. Die mehr als gelungene Fortsetzung stellt zugleich auch den berührenden Epilog des bisherigen Marvel Cinematic Universe dar: das letzte Kapitel einer mehr als 20 Filme langen Abenteuers, das 2008 mit „Iron Man“ seinen Anfang genommen hat. krone.at verlost rechtzeitig zum Kinostart von „Spider-Man: Far From Home“ tolle Fan-Packages des beliebten Wandkrabblers!