Riesenchance vertan

Ebenso habe die Bio-Branche in Österreich gezeigt, dass die Haltung von Hühnern sehr wohl auch ohne das barbarische Töten von Küken am ersten Tag möglich ist. „Seit 2017 gibt es eine Branchenlösung in Österreich. Die Biobetriebe ziehen auch die Brüder der Legehennen auf. Umso frustrierender ist es, dass der FPÖ-Entschließungsantrag zum Thema ein reines Ausweichmanöver war. Eine Riesenchance wurde vertan. Jetzt wird es sicher wieder dauern, bis ein Verbot auf die politische Agenda kommt“, so Martina Pluda. Anscheinend, so das Fazit der „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin, muss es immer erst zu Skandalen kommen, damit sich etwas ändert – wie bei den Lebendtiertransporten, zu denen endlich einige Anträge eingebracht und auch mehrheitlich angenommen wurden.