Defekt behoben

Die Abwässer gelangten schlussendlich in den Ipfbach und von dort in das Mitterwasser, wo eine Vielzahl an Fischen verendete. Insgesamt wurden rund 100 tote Fische unterschiedlicher Sorte aus dem Wasser geholt. Die beiden betroffenen Kanaldeckel wurden neu verklebt und zusätzlich verschraubt.