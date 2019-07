Schon bevor sie das Video am Dienstag veröffentlichte, zeigte die 26-Jährige auf Instagram die ersten Standbilder aus dem Clip. Und schon die hatten es in sich. Auf einem trägt Miley nämlich einen hautengen, roten Latex-Einteiler, der an das Outfit von Britney Spears Kultarie „Ooops! ... I Did It Again“ erinnert. Nur dass ihr Kostüm ein besonderes Accessoire extra hat - ein versilbertes „Vagina-Gebiss“. In den „scharfen“ Einteiler schlüpfte die Skandalnudel freilich auch für ihren Videoclip.