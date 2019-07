Das würde sicherlich besonders Modedesigner Michael Kors enttäuschen. Denn dessen Traum wäre es nämlich, ein Outfit für die Queen zu entwerfen, wie er einmal in einem Interview erklärte: „Sie versteht ihr Leben, was sie braucht, was das Beste ist, das sie zeigen kann ... Ich liebe ihre Beständigkeit, ich denke, es ist brillant. Am Ende des Tages ist Beständigkeit das, was Stil wird, ganz im Gegensatz zu Mode.“