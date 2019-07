Anwendungsmöglichkeiten in Games und Filmen

Bei der Ende Juli in Los Angeles stattfindenden internationalen Konferenz SIGGRAPH 2019 der Association for Computing Machinery wird das Forscherteam die neue Methode vorstellen und sich mit Vertretern der Film- und Videospielbranche austauschen, um praktische Anwendungsmöglichkeiten auszuloten.